Російські ТЕЦ, електромережі та водоканали витратили мільярди на захист від українських дронів

Наприкінці 2026 року російський бізнес почав масово готуватися до повітряних ударів українських сил. Найбільше грошей на купівлю антидронових рушниць, сіток-рабиць та систем РЕБ витрачають енергетичні підприємства, водоканали й аеропорти.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Найбільше витратила державна компанія "Россеті", яка відповідає за лінії електропередач у країні. Разом із дочірніми структурами вона замовила обладнання для захисту від безпілотників на понад 3 мільярди рублів.

На другому місці опинився "Мосводоканал", який виділив 1,7 млрд рублів. Підприємство забезпечує водою Москву та область, а також має власну генерацію електрики на дев'яти малих ГЕС. Третє місце посіла компанія "Інтер РАО" з витратами у 1,3 млрд рублів. Вона захищає свої великі державні районні електростанції (ДРЕС), розташовані від центру Росії до Забайкалля.

Хто ще купує захист від дронів

Гроші на безпеку виділяють й інші енергетичні та транспортні об'єкти:

компанія "ТГК-2", яка належить "Газпрому" і керує 12 ТЕЦ та 30 котельнями у п'яти областях, заплатила 400 млн рублів;

компанія "Лукойл-Екоенерго" (колишня ТГК-8), що володіє п'ятьма ГЕС на півдні РФ, витратила 350 млн рублів;

серед авіапідприємств великі замовлення зробили московський аеропорт "Шереметьєво" та держкорпорація з організації повітряного руху;

техніку купують навіть у глибокому тилу — так, аеропорт Южно-Сахалінська витратив на засоби проти БпЛА близько 300 млн рублів.

Удари по інфраструктурі та заяви Києва

Російські компанії почали масово закуповувати захист після серії ударів українських безпілотників по енергооб'єктах у 2025–2026 роках — від окупованого Криму до Рязанської області. Тоді в низці регіонів зникало світло й опалення.

У вересні представники України попередили, що відповідатимуть ще масштабнішими ударами по енергетиці РФ, якщо російська армія продовжить бити по українських містах. При цьому Україна неодноразово пропонувала Кремлю укласти взаємне енергетичне перемир'я, але Москва щоразу відмовлялася.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший російський маркетплейс Wildberries для захисту логістичних центрів у восьми регіонах від ударів українських дронів замовив 478 тисяч квадратних метрів оцинкованої сітки, якою можна накрити 67 футбольних полів.