У Росії захист електростанцій від дронів хочуть закласти в тарифи для населення

Російські енергетичні компанії виступили з ініціативою підвищити тарифи для споживачів, щоб зібрати кошти на захист енергетичної інфраструктури від атак безпілотників.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Відповідну пропозицію озвучила Рада виробників енергії — найбільша профільна асоціація РФ, яка об'єднує генерацію, що забезпечує 90% встановленої потужності країни.

Очільниця ради Олександра Паніна запропонувала закласти витрати на безпеку та відновлення пошкоджених об'єктів у спеціальну надбавку до ціни на потужність, яку безпосередньо оплачують споживачі на енергоринку.

Ініціативу також підтримали в Російському союзі промисловців і підприємців, назвавши удари дронів новою ключовою загрозою для галузі поряд зі зношенням обладнання.

Стрімке зростання тарифів для населення РФ

Нове фінансове навантаження планують перекласти на громадян на тлі вже рекордного здорожчання комунальних послуг:

Зростання вартості електроенергії: від початку повномасштабного вторгнення тарифи на електроенергію для населення РФ уже зросли на 39,2%, а з 1 жовтня запланована чергова індексація ще на 11,3%;

Перспектива зростання цін: на 2027–2029 роки уряд РФ заклав додаткове підвищення тарифів на електрику на 24,4%, унаслідок чого сумарне зростання до кінця десятиліття сягне 92,7%;

Рекордні комунальні платежі: сукупна плата за послуги ЖКГ у Росії цьогоріч зросте на 17%, що стане найвищим стрибком із 2009 року (зокрема, у Ставропольському краї тарифи підскочать на 22%, у Дагестані — на 19,7%, у Москві — на 15%).

Нагадаємо, раніше російський Wildberries почав масово купувати металеву сітку для захисту складів від дронів. Найбільший російський маркетплейс, намагаючись убезпечити логістичні центри у восьми регіонах від ударів безпілотників, замовив 478 тис. кв. м оцинкованої сітки.