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В России защиту электростанций от дронов хотят заложить в тарифы для населения

Электричество
В России защиту электростанций от дронов хотят заложить в тарифы для населения / Unsplash

Российские энергетические компании выступили с инициативой повысить тарифы для потребителей, чтобы собрать средства в защиту энергетической инфраструктуры от атак беспилотников.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Соответствующее предложение озвучил Совет производителей энергии – крупнейшая профильная ассоциация РФ, объединяющая генерацию, обеспечивающая 90% установленной мощности страны.

Глава совета Александра Панина предложила заложить расходы на безопасность и восстановление поврежденных объектов в специальную надбавку к цене на мощность, непосредственно оплачиваемую потребителями на энергорынке.

Инициативу также поддержали в Российском союзе промышленников и предпринимателей, назвав удары дронов новой ключевой угрозой для отрасли наряду с износом оборудования.

Стремительный рост тарифов для населения РФ

Новую финансовую нагрузку планируют переложить на граждан на фоне уже рекордного удорожания коммунальных услуг:

  • Рост стоимости электроэнергии: с начала полномасштабного вторжения тарифы на электроэнергию для населения РФ уже выросли на 39,2%, а с 1 октября запланирована очередная индексация еще на 11,3%;
  • Перспектива роста цен: на 2027–2029 годы правительство РФ заложило дополнительное повышение тарифов на электричество на 24,4%, в результате чего суммарный рост к концу десятилетия достигнет 92,7%;
  • Рекордные коммунальные платежи: совокупная плата за услуги ЖКХ в России в этом году вырастет на 17%, что станет самым высоким скачком с 2009 года (в частности, в Ставропольском крае тарифы подскочат на 22%, в Дагестане - на 19,7%, в Москве - на 15%).

Напомним, ранее российский Wildberries начал массово покупать металлическую сетку для защиты складов от дронов. Крупнейший российский маркетплейс, пытаясь обезопасить логистические центры в восьми регионах от ударов беспилотников, заказал 478 тыс. кв. м оцинкованной сетки.

Автор:
Максим Кольц

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