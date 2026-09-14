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Российский Wildberries начал массово покупать металлическую сетку для защиты складов от дронов

атака
Пожар на логистических центрах Wildberries в Краснодаре и Невинномыске. Фото: t.me/exilenova_plus

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries, чтобы оградить свои склады в восьми регионах от ударов украинских дронов, заказал 478 000 кв. м оцинкованной сетки, которой можно закрыть 67 футбольных полей.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Тендер на миллионы рублей

Тендер на поставку сетки разместили в начале августа. Стоимость одного квадратного метра в заявках участников составляет от 154 до 474 рублей. Общая сумма закупки может составить от 73,6 млн до 226,5 млн рублей.

В заявке указано, что диаметр проволоки не должен превышать 2,5 мм, а поставить материал нужно не позже чем через неделю. При этом цель закупки Wildberries не указала.

По словам источника на одном из промышленных предприятий, сетку могут использовать для защиты складов от ударов беспилотников.

"Обнести все металлическим забором – все еще самый популярный вариант, учитывая достаточно высокую эффективность и отсутствие рисков и каких-либо нормативных требований, ну, кроме строительных", – отметил он.

Еще одна закупка

Wildberries также объявила тендер о закупке кремнеземной ткани для 14 своих объектов. Такой материал выдерживает длительное воздействие температуры до 1000-1200 градусов и может использоваться в качестве противопожарного барьера.

Отмечается, что украинские дроны начали систематически атаковать большие склады Wildberries в середине июля. По предварительным оценкам, к 17 августа было уничтожено или выведено из эксплуатации около 43% складских помещений компании – примерно 2,4 млн кв. м.

Напомним, Wildberries должен продавцам около $240 млн после ударов по складам. По регламенту маркетплейс должен был перечислить средства еще до 26 августа, однако выплаты заморозили.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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