Дроны атаковали склад Wildberries и один из крупнейших НПЗ в России

В ночь на 26 августа беспилотники вновь атаковали несколько регионов России. Под ударом оказались логистический центр Wildberries и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области.

Об этом пишет Delo.ua.

Атака на Wildberries

Как сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, в результате ударов украинских дронов произошел пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания – более 100 тыс. кв. метров. Персонал состава оперативно эвакуирован, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны.

В пресс-службе Wildberries подтвердили атаку и сообщили, что прием новых поставок в пострадавшем логистическом центре прекращен. Этот склад Wildberries в Котовске подвергся атаке 18 июля. Тогда погибли семь человек, еще 25 пострадали. Именно с него началась кампания украинских ударов по объектам маркетплейса, которая затронула 23 распределительных центра компании в 16 регионах.

Удар по НПЗ

Также этой ночью под удар попал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Нижегороднефтеоргсинтез", расположенный в городе Кстово Нижегородской области, пишет Astra со ссылкой на видео очевидцев.

Это четвёртый по величине НПЗ в России и второй по величине производитель бензина в стране. Мощность предприятия составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. Этот завод производит автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую нефтепродукцию. НПЗ снабжает топливом Московский регион.

В июне нефтеперерабатывающий завод "Нижегороднефтеоргсинтез" приостанавливал работу после атаки украинских дронов.

Напомним, украинские атаки вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Поэтому страна столкнулась с топливным кризисом, который уже привел к очередям на АЗС, ограничениям на продажу бензина и росту напряжения в регионах. В первой половине августа были атакованы по меньшей мере девять предприятий отрасли совокупной мощностью 145 млн. тонн в год.