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Сызранский и Саратовский НПЗ в России остановили работу после атак дронов

"Роснефть"
Сызранский и Саратовский НПЗ в России остановили работу после атак дронов

Два крупных нефтеперерабатывающих завода компании "Роснефть" — в Сызрани и Саратове — полностью прекратили переработку нефти в результате серии ударов беспилотников.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Сызранский НПЗ приостановил работу 15 сентября, в то время как завод в Саратове остановил производственные процессы еще 11 сентября. Вынужденный простой предприятий усугубляет дефицит горючего на внутреннем рынке России, которая ранее ввела ограничения на экспорт бензина, дизеля и авиакеросина.

Масштабы разрушений и сроки восстановления

По данным источников в отрасли, повреждения основного оборудования потребуют длительного восстановления:

  • Сызранский НПЗ: в результате удара пострадала ключевая установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 производительностью 17,1 тыс. тонн в сутки (около 71% мощности предприятия). Вторая установка, Элоу-АВТ-5, находилась в ремонте после атаки еще в июле. Восстановительные работы на заводе будут продолжаться не менее месяца;
  • Саратовский НПЗ: остановил переработку 11 сентября после очередного удара дронов. До этого предприятие временно выводили из строя из-за пожаров от предыдущих атак 8 сентября и начале августа.

Совокупная номинальная мощность обоих заводов превышает 15 млн. тонн сырья в год. По итогам 2024 года эти предприятия произвели суммарно около 2 млн. тонн бензина и свыше 3,4 млн. тонн дизельного топлива.

Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны поразили Сызранский НПЗ и завод дронов в России. В ночь на 15 сентября 2026 г. украинские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ и предприятие по выпуску беспилотников в Ростовской области.

Автор:
Максим Кольц

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