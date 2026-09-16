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В Украине разоблачили подпольное производство одежды известных мировых брендов: как работала схема

цех
Во Львовской области разоблачили группировки по производству контрафакта на 98 млн / БЄБ

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области ликвидировали масштабное производство и сбыт поддельной продукции известных мировых брендов. Организатору и семи сообщникам уже сообщено о подозрении из-за контрафакта на сумму более 98 миллионов гривен.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на Бюро экономической безопасности (БЭБ) .

Организация схемы

По данным следствия, противоправную деятельность в августе 2025 года наладил предприниматель из города Буск на Золочевщине. В незаконный бизнес он привлек жену и еще шестерых подельников, распределив между ними обязанности.

Двое участников руководили швейными цехами, где шили одежду и нашивали фейковые этикетки Moncler, другие транспортировали материалы и готовые товары.

Продукцию продавали через офлайн-магазин во Львове, а также активно продвигали в Instagram, Telegram, на маркетплейсе Prom.ua и через собственный интернет-магазин.

Фото 2 — В Украине разоблачили подпольное производство одежды известных мировых брендов: как работала схема

Еще один сообщник в собственной типографии производил поддельные ценники и бирки. Помимо одежды группировка сбывала поддельную электронику под видом техники Apple — наушники и часы.

Масштабные обыски

В ходе следственных действий правоохранители провели обыски в швейных цехах, магазинах, на складах и по месту жительства фигурантов. Силовики изъяли большие партии контрафакта, пошивочного оборудования и полиграфические материалы.

Участникам группировки инкриминируют незаконное использование торговых знаков, совершенное организованной группой, нанесшей масштабный ущерб (ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины).

Пособнику объявлено подозрение за соучастие, а организатору дополнительно за продажу поддельной электроники.

Фото 3 — В Украине разоблачили подпольное производство одежды известных мировых брендов: как работала схема

Ранее в Киеве детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) пресекли незаконную деятельность группы лиц, организовавших схему изготовления и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков без соответствующих разрешительных документов.

Автор:
Татьяна Бессараб

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