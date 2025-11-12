Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

+0,06

EUR

48,61

+0,07

Наличный курс:

USD

42,09

42,00

EUR

48,95

48,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

БЭБ разоблачило подпольный цех алкоголя в Киеве: изъят фальсификат на 1,6 млн грн

беб
В Киеве разоблачено нелегальное производство алкоголя / БЄБ

В Киеве детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) пресекли незаконную деятельность группы лиц, организовавших схему изготовления и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков без соответствующих разрешительных документов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности (БЭБ).

По данным следствия, группа лиц наладила производство поддельного алкоголя и его реализацию через торговые точки на территории столицы, причиняя вред здоровью граждан и государственному бюджету.

В ходе санкционированных обысков по местам осуществления незаконной деятельности детективы обнаружили и изъяли:

  • Оборудование для массового производства алкоголя.
  • Около 13 900 литров готовой фальсифицированной алкогольной продукции.
  • 1800 литров этилового спирта, который использовался для производства.
  • Черновая бухгалтерия, мобильные телефоны и компьютерная техника, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Ориентировочная стоимость всей изъятой фальсифицированной продукции, сырья и оборудования составляет более 1,6 млн. грн.

Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время назначены соответствующие судебные экспертизы. Детективы БЭБ продолжают устанавливать полный круг лиц, причастных к организации и функционированию этой незаконной схемы.

Ранее в Одесской области правоохранители прекратили деятельность группы лиц, организовавших незаконную продажу одежды, обуви и аксессуаров под видом всемирно известных спортивных брендов.

Автор:
Татьяна Бессараб