БЭБ разоблачило подпольный цех алкоголя в Киеве: изъят фальсификат на 1,6 млн грн

В Киеве детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) пресекли незаконную деятельность группы лиц, организовавших схему изготовления и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков без соответствующих разрешительных документов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности (БЭБ).

По данным следствия, группа лиц наладила производство поддельного алкоголя и его реализацию через торговые точки на территории столицы, причиняя вред здоровью граждан и государственному бюджету.

В ходе санкционированных обысков по местам осуществления незаконной деятельности детективы обнаружили и изъяли:

Оборудование для массового производства алкоголя.

Около 13 900 литров готовой фальсифицированной алкогольной продукции.

1800 литров этилового спирта, который использовался для производства.

Черновая бухгалтерия, мобильные телефоны и компьютерная техника, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Ориентировочная стоимость всей изъятой фальсифицированной продукции, сырья и оборудования составляет более 1,6 млн. грн.

Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время назначены соответствующие судебные экспертизы. Детективы БЭБ продолжают устанавливать полный круг лиц, причастных к организации и функционированию этой незаконной схемы.

