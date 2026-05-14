Курс валют на 14 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос не изменился, в то же время евро подешевел сразу на четырнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 14.05.2026 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 43,97 грн (+0 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,50 грн (-14 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,11 грн (-5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,83/43,90 Евро 51,60/51,80 Злотый 12,00/12,13

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 14 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,65/44,25 51,10/51,90 Ощадбанк 43,65/ 44,20 51,10/51,95 12,25/12,65 ПУМБ 43,70/ 44,30 51,40/52,00 12,30/12,70 Укргазбанк 43,65/ 44,20 51,10/51,95 12,25/ 12,65 Райффайзен 43,75/ 44,17 51,20/51,89

В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.