Украина занимает второе место в мире по объему долга перед МВФ: сколько миллиардов заимствовали

Украина занимает второе место в мире по объему долга перед Международным валютным фондом, который составляет $15,48 млрд, уступая лишь Аргентине, сумма непогашенных кредитов которой превышает $60 млрд. Для сравнения, в большинстве стран, в том числе африканских, задолженность не превышает $1 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Visualcapitalist.com со ссылкой на данные МВФ.

Украина стала второй среди крупнейших должников МВФ

На протяжении многих лет самым большим должником перед МВФ остается Аргентина. Общая сумма непогашенных кредитов Аргентины превышает $60 млрд, что является результатом затяжных инфляционных кризисов, валютной нестабильности и многочисленных программ МВФ.

В 2018 году стране была выделена максимальная за всю историю МВФ кредитная линия на 57 млрд долларов, однако вскоре она снова оказалась в тяжелом положении и обратилась к МВФ в 2022 году за еще одним кредитом в размере 44 млрд долларов.

В 2025 году Аргентина заключила соглашение с МВФ на сумму 20 млрд долларов.

После Аргентины самыми крупными заемщиками являются Украина ($15,48 млрд), Египет ($10,66 млрд) и Пакистан ($10,5 млрд). В то же время многие страны, преимущественно африканские, имеют задолженность перед МВФ менее $1 млрд.

Крупнейшие заемщики МВФ: инфографика Visualcapitalist.com

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новую программу поддержки на $8,1 млрд в четыре года.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

Совет исполнительных директоров МВФ 26 февраля одобрила новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.

3 марта Украина получила первый транш в 1,5 млрд долларов от МВФ.