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Аргентина рассчитывает на сделку с МВФ на сумму $20 млрд: на что потратят средства
Аргентина планирует заключить соглашение с Международным валютным фондом ( МВФ ) на сумму 20 миллиардов долларов, стремясь успокоить волнение на местном рынке. Правительство борющейся с трехзначной инфляцией страны, истощением резервов и растущим долгом уже несколько месяцев ведет переговоры с финансовым учреждением.
Об этом сообщает агентство R euters.
Новая программа станет 23-й программой страны с МВФ, если она будет одобрена, и, как ожидается, она поможет увеличить уровень резервов центрального банка, укрепить правительство Хавьера Милеи и снизить риски погашения задолженности в последующие годы.
"Мы хотим, чтобы этим соглашением люди были уверены, что существующие песо подкреплены центральным банком. Это сделает нашу валюту здоровее, с меньшей инфляцией и меньшей бедностью… сумма, которую мы согласовали с представителями МВФ и, по которой в конце концов совет директоров решит, одобрить ее или 7 марта 20 миллиардов долларов".
На прошлой неделе на рынках Аргентины наблюдались колебания на фоне вопросов соглашения с МВФ и опасений относительно возможной более быстрой девальвации песо, ныне сдерживаемой строгим контролем за движением капитала и так называемой "ползучей привязкой".
Центральный банк был вынужден продать рекордное количество долларов, чтобы поддержать песо, вызывающее беспокойство, учитывая, что чистые валютные резервы уже находятся в минусе, как минимум на 4 миллиарда долларов.
Правительство заявляет, что новое соглашение укрепит счета центрального банка и позволит стране начать отмену многолетнего контроля за движением капитала, препятствующего бизнесу и инвестициям.
После вступления в должность в конце 2023 года Милей снизил стоимость песо более чем вдвое и ввел строгие меры экономии, чтобы компенсировать годы перерасхода средств.
Аргентина является самым крупным заемщиком МВФ на сегодняшний день и все еще выплачивает кредит в размере 44 млрд долларов США, заключенный в 2022 году.
На что пойдут деньги МВФ?
Около 8 миллиардов долларов из этих средств пойдут на укрепление резервов центрального банка, а 12 миллиардов долларов пойдут на выплату основного долга и принадлежащих организации процентов.
По информации Капуто, Совет МВФ должен собраться в ближайшие недели, чтобы проголосовать за соглашение. Аргентина также ищет финансирование от банков развития, таких как Всемирный банк, Межамериканский банк развития и Банк развития Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF) для дальнейшего увеличения валютных резервов.
Общие валовые резервы страны составляют около $26,25 млрд, но в этом году они упали.
Напомним, 28 марта Совет директоров МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине восьмого транша в размере примерно $0,4 млрд в рамках седьмого пересмотра программы расширенного финансирования EFF.