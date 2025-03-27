Аргентина розраховує на угоду з МВФ на суму $20 млрд: на що витратять кошти

Аргентина планує укласти угоду з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на суму 20 мільярдів доларів, прагнучи заспокоїти хвилювання на місцевому ринку. Уряд країни, яка бореться з тризначною інфляцією, виснаженням резервів і зростаючим боргом, вже кілька місяців веде переговори з фінансовою установою.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Нова програма стане 23-ю програмою країни з МВФ, якщо її буде схвалено, і, як очікується, вона допоможе збільшити рівень резервів центрального банку, зміцнити уряд Хав'єра Мілеї та знизити ризики погашення заборгованості в наступні роки.

"Ми хочемо, щоб цією угодою люди були впевнені, що існуючі песо підкріплені центральним банком. Це зробить нашу валюту здоровішою, з меншою інфляцією та меншою бідністю… сума, яку ми погодили з представниками МВФ і, за якою зрештою рада директорів вирішить, схвалити її чи ні, становить 20 мільярдів доларів ", — зазначив 27 березня міністр економіки Аргентини Луїс Капуто.

Минулого тижня на ринках Аргентини спостерігалися коливання на тлі питань щодо угоди з МВФ та побоювань щодо можливої ​​більш швидкої девальвації песо, яка нині стримується суворим контролем за рухом капіталу та так званою "повзучою прив'язкою".

Центральний банк був змушений продати рекордну кількість доларів, щоб підтримати песо, що викликає занепокоєння з огляду на те, що чисті валютні резерви вже перебувають у мінусі, як мінімум на 4 мільярди доларів.

Уряд заявляє, що нова угода зміцнить рахунки центрального банку і дозволить країні розпочати скасування багаторічного контролю за рухом капіталу, який перешкоджає бізнесу та інвестиціям.

Після вступу на посаду наприкінці 2023 року Мілей знизив вартість песо більш ніж удвічі та запровадив суворі заходи економії, щоб компенсувати роки перевитрати коштів.

Аргентина є найбільшим позичальником МВФ на сьогоднішній день і все ще виплачує кредит у розмірі 44 млрд доларів США, укладений у 2022 році.

На що підуть кошти МВФ?

Близько 8 мільярдів доларів із цих коштів підуть на зміцнення резервів центрального банку, а 12 мільярдів доларів підуть на виплату основного боргу та відсотків, які належать організації.

За інформацією Капуто, Рада МВФ має зібратися найближчими тижнями, щоб проголосувати за угоду. Аргентина також шукає фінансування від банків розвитку, таких як Світовий банк, Міжамериканський банк розвитку та Банк розвитку Латинської Америки та Карибського басейну (CAF) для подальшого збільшення валютних резервів.

Загальні валові резерви країни нині становлять близько $26,25 млрд, але цього року вони впали.

Нагадаємо, 28 березня Рада директорів МВФ розгляне питання виділення Україні восьмого траншу в розмірі приблизно $0,4 млрд у рамках сьомого перегляду програми розширеного фінансування EFF.