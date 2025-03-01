Україна та МВФ досягли домовленості щодо сьомого перегляду програми розширеного фінансування

28 лютого представники української влади та експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) досягли домовленості на рівні експертів щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Загальний обсяг програми, розрахованої на 2023-2027 роки, складає 15,5 мільярда доларів США, з яких уже залучено 9,8 мільярда доларів.

Переговори за участю представників Міністерства фінансів України, Національного банку та інших органів влади тривали з 20 до 28 лютого в Києві та Варшаві.

Експерти МВФ відзначили ефективність виконання Україною зобов’язань за програмою. Усі кількісні критерії станом на кінець грудня були виконані, а з восьми передбачених структурних реформ сім було впроваджено вчасно, ще одну – із затримкою.

Сторони узгодили подальші реформи та політики, спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності. Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що уряд залишається відданим плану реформ, який сприятиме фінансовій стабільності та пришвидшенню євроінтеграції.

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму розширеного фінансування для України, яка є частиною міжнародного пакету підтримки на загальну суму 148 мільярдів доларів США. З моменту початку повномасштабного вторгнення Україна вже отримала понад 12,4 мільярда доларів від Фонду.

20 лютого місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала в Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування.

Нагадаємо, 20 грудня 2024 року виконавча рада МВФ завершила шостий перегляд програми Механізму розширеного фінансування для України. Це дозволило країні отримати черговий транш обсягом близько 1,1 млрд доларів США.