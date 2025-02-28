Крок до виконання вимог МВФ: оновлено Кодекс етики Нацкомісії з цінних паперів

На засіданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) було затверджено оновлений Кодекс етики працівників. Прийняття правил етичної поведінки, порядку управління та запобігання конфліктам інтересів у формі Кодексу етики є вимогою оновленого Закону України “Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків”.

Про це інформує пресслужба НКЦПФР.

Про Кодекс етики НКЦПФР

Оновлення Кодексу є одним із ключових елементів Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.

Нова редакція була підготовлена за участю експертів Світового банку та МВФ. Комісія підтримує тісний контакт з міжнародними партнерами, і це оновлення є черговим кроком до виконання їхніх вимог та вдосконалення внутрішніх процесів. Зміни та покращення роботи ринку починаються з Комісії, і очікується, що найближчим часом вони стануть відчутними для всіх учасників, зазначив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Кодекс етики працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку встановлює принципи професійної етики, доброчесності та поваги до колег, учасників ринків капіталу, організованих товарних ринків та громадян.

Він обов'язковий для всіх працівників Комісії, які мають дотримуватись його вимог, поважати честь і гідність інших, піклуватися про свою репутацію та репутацію Комісії, а також утримуватись від дій, що можуть скомпрометувати їх чи інші особи.

Метою Кодексу є забезпечення дотримання принципів професійної етики, доброчесності та прозорості у діяльності працівників Комісії.

Кодекс не охоплює всі можливі ситуації, з якими може зіткнутися працівник, але надає основні орієнтири та принципи для дій у випадках, не передбачених документом.

Працівники Комісії повинні завжди дотримуватися законодавства України та діяти на користь суспільних інтересів. Представляючи Комісію, вони мають діяти виключно в її інтересах.

Зазначається, що працівники Комісії несуть відповідальність за свої рішення та дії і повинні бути готові обґрунтувати підстави для їх ухвалення.

Вони також зобов'язані дотримуватись положень цього Кодексу та загальноприйнятих правил поведінки не лише в робочий час, але й поза ним, щоб уникнути дискредитації Комісії та осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.

Детально з текстом Кодексу можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, НКЦПФР ухвалила рішення про заборону виведення цінних паперів іноземних емітентів з депозитарного обліку на період воєнного стану. Це рішення набуло чинності з 1 січня 2025 року і відповідає вимогам меморандуму з МВФ, погодженому з Національним банком України.