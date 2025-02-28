Шаг к выполнению требований МВФ: обновлен Кодекс этики Нацкомисси по ценным бумагам

На заседании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) был утвержден обновленный Кодекс этики работников. Принятие правил нравственного поведения, порядка управления и предотвращения конфликтов интересов в форме Кодекса этики является требованием обновленного Закона Украины "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков".

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

О Кодексе этики НКЦБФР

Обновление Кодекса является одним из ключевых элементов Меморандума по экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.

Новая редакция была подготовлена с участием экспертов Всемирного банка и МВФ. Комиссия поддерживает тесный контакт с международными партнерами, и это обновление является очередным шагом к выполнению их требований и совершенствованию внутренних процессов. Изменения и улучшение работы рынка начинаются с Комиссии, и ожидается, что в ближайшее время они станут ощутимы для всех участников, отметил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Кодекс этики работников Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку устанавливает принципы профессиональной этики, добродетели и уважения к коллегам, участникам рынков капитала, организованным товарным рынкам и гражданам.

Он обязателен для всех работников Комиссии, которые должны соблюдать его требования, уважать честь и достоинство других, заботиться о своей репутации и репутации Комиссии, а также воздерживаться от действий, которые могут скомпрометировать их или другие лица.

Целью Кодекса является обеспечение соблюдения принципов профессиональной этики, добродетели и прозрачности в деятельности работников Комиссии.

Кодекс не включает все возможные ситуации, с которыми может столкнуться работник, но предоставляет основные ориентиры и принципы для действий в случаях, не предусмотренных документом.

Работники Комиссии должны всегда соблюдать законодательство Украины и действовать в интересах общественных интересов. Представляя Комиссию, они должны действовать только в ее интересах.

Работники Комиссии несут ответственность за свои решения и действия и должны быть готовы обосновать основания для их принятия.

Они также обязаны соблюдать положения настоящего Кодекса и общепринятые правила поведения не только в рабочее время, но и вне его, чтобы избежать дискредитации Комиссии и лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления.

Подробно с текстом Кодекса можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, НКЦБФР приняла решение о запрете вывода ценных бумаг иностранных эмитентов по депозитарному учету на период военного положения. Это решение вступило в силу с 1 января 2025 г. и отвечает требованиям меморандума с МВФ, согласованному с Национальным банком Украины.