Выполнение Меморандума МВФ: НКЦБФР запретила выведение ценных бумаг иностранных эмитентов из Украины

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение о запрете вывода ценных бумаг иностранных эмитентов из системы депозитарного учета на период военного положения, которое вступит в силу с 1 января 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Таким образом, Комиссия реализует требования Меморандума об экономической и финансовой политике (MEFP) в рамках программы расширенного финансирования (EFF) МВФ.

Основные положения решения

Запрещено списание ценных бумаг иностранных эмитентов с системы депозитарного учета, за исключением следующих случаев:

• осуществление корпоративных операций эмитента;

• корректировка количества ценных бумаг на счетах Центрального депозитария в соответствии с данными международных депозитарных учреждений.

Ираклий Барамия, член НКЦБФР, отметил, что в течение восьми месяцев Комиссия провела многочисленные совещания в рамках переговоров с МВФ и НБУ, чтобы найти оптимальное решение для рынков капитала. По его словам, принятое решение является компромиссом, поскольку изначально рассматривалась возможность полного запрета на допуск и торговлю ценными бумагами иностранных эмитентов в Украине.

Напомним, в рамках внутренней трансформации центрального аппарата Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку создан Офис для обеспечения деятельности регулятора рынков капитала.

Главной целью создания офиса является сильный и современный регулятор эффективности развития рынков капитала и создания прозрачных, понятных и надежных правил работы на нем.