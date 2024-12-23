Умова МВФ: НКЦПФР заборонила виведення цінних паперів іноземних емітентів з України

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ухвалила рішення про заборону виведення цінних паперів іноземних емітентів з системи депозитарного обліку на період воєнного стану, яке набуде чинності з 1 січня 2025 року.

Про це інформує пресслужба НКЦПФР.

Таким чином, Комісія реалізує вимоги меморандуму про економічну та фінансову політику (MEFP) в рамках програми розширеного фінансування (EFF) МВФ. Зазначається, що внесені зміни погоджені з Національним банком України для забезпечення гармонізації національного валютного законодавства.

Основні положення рішення

Заборонено списання цінних паперів іноземних емітентів із системи депозитарного обліку, за винятком наступних випадків:

• здійснення корпоративних операцій емітента;

• коригування кількості цінних паперів на рахунках Центрального депозитарію відповідно до даних міжнародних депозитарних установ.

Іраклій Барамія, член НКЦПФР, зазначив, що протягом восьми місяців Комісія провела численні наради в рамках переговорів з МВФ та НБУ, щоб знайти оптимальне рішення для ринків капіталу. За його словами, ухвалене рішення є компромісом, оскільки спочатку розглядалася можливість повної заборони на допуск та торгівлю цінними паперами іноземних емітентів в Україні.

Нагадаємо, в рамках внутрішньої трансформації центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку утворено Офіс для забезпечення діяльності регулятора ринків капіталу.

Головною метою створення офісу є сильний та сучасний регулятор для ефективності розвитку ринків капіталу та створення прозорих, зрозумілих та надійних правил роботи на ньому.