На українські рахунки надійшов шостий транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі $1,1 млрд за програмою розширеного фінансування Extended Fund Facility.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна отримала $1,1 млрд від МВФ. Це шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF", - зазначив він.

За словами прем'єра, кошти вже надійшли на українські рахунки. Їх спрямуємо на фінансування критичних видатків бюджету.

Шмигаль додав, що загалом за цією програмою Україна отримала від МВФ вже $9,8 млрд.

"Вдячні Міжнародному валютному фонду за непохитну підтримку нашої держави протягом повномасштабної війни", - підкреслив очільник уряду.

Нагадаємо, 20 грудня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила шостий перегляд програми Механізму розширеного фінансування (EFF) для України.

Додамо, ще 19 листопада Україна та МВФ домовилися на експертному рівні про шостий перегляд програми EFF, що дасть змогу залучити до держбюджету ще 1,1 мільярда доларів.

Попередній транш у розмірі 1,1 мільярда доларів Україна отримала 23 жовтня. Тоді кошти спрямували на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

Програма Механізму розширеного фінансування від МВФ

Нагадаємо, 31 березня 2023 року виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України на суму 15,6 млрд доларів.

Перший транш обсягом 2,7 млрд доларів було виділено на початку квітня 2023 року, а другий, на 890 млн доларів, Україна отримала в липні. Третій транш від МВФ у розмірі 900 млн доларів Україна отримала 14 грудня 2023 року.

У березні 2024 року Україна отримала 880 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду.

На 2025 рік намічено два транші: 912 млн доларів на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по 1,288 млрд доларів.