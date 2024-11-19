Україна та МВФ домовилися про шостий перегляд програми розширеного фінансування

Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися на експертному рівні про шостий перегляд Програми в межах Механізму розширеного фінансування EFF, що дасть змогу залучити до держбюджету ще 1,1 мільярда доларів.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у МВФ відзначили прогрес України у виконанні структурних маяків та зобов’язань, а також підкреслили, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість.

"Очікуємо, що Виконавча рада МВФ ухвалить відповідне рішення найближчим часом. Це дозволить нам залучити до державного бюджету ще 1,1 млрд доларів", - наголосив Шмигаль.

Він подякував партнерам з МВФ та українській команді за успішну й злагоджену роботу задля зміцнення й розвитку нашої держави.

За прогнозом МВФ, зростання реального ВВП у 2024 році становитиме 4%, а наступного року відновлення економіки сповільниться до 2,5-3,5% з огляду на пошкодження енергетичної інфраструктури та нестачу робочої сили через наслідки війни.

Також в МВФ відзначили, що зважаючи на ризики зростання інфляції, пауза в циклі пом'якшення монетарної політики є доречною. За подальшого зростання цінового тиску понад прогноз та загрози розбалансування інфляційних очікувань посилення політики може бути виправданим. Натомість можливості для пом'якшення політики можуть відновитися в міру послаблення інфляційного тиску.

Обмінний курс має і надалі виконувати роль амортизатора шоків та пристосовуватися до фундаментальних ринкових змін, а міжнародні резерви – підтримуватися на достатньому рівні, враховуючи ризики.

За прогнозом Фонду, дефіцит державного бюджету у 2025 році залишатиметься значним (близько 19% ВВП) з огляду на необхідність здійснення видатків на оборонні потреби. Для покриття цього дефіциту Україна потребуватиме значної зовнішньої підтримки. Важливу роль відіграватиме ініціатива країн Великої сімки (G7) щодо надання Україні безповоротної позики, забезпеченої доходами від знерухомлених російських активів, обсягом до 50 млрд дол. США у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans. Реалізація цієї ініціативи є критично важливою для підтримки макроекономічної стабільності, наголошує МВФ.

У МВФ зазначають, що ризики для бюджету залишаються високими, тож влада має бути готовою реагувати на фіскальні шоки широкомасштабними, довготривалими та ефективними заходами, такими як підвищення основної ставки ПДВ.

Що повинна виконати Україна

Нагадаємо, що до шостого перегляду Україна має виконати чотири структурні маяки, а саме:

здійснити огляд довоєнних політик та практик середньострокового бюджетного планування;

оцінити фінансові ризики для фінансової стабільності та підготувати план дій для різних сценаріїв;

оцінити фінансовий стан підприємств централізованого теплопостачання;

розробити політику управління державною власністю у державних підприємствах, політику дивідендів і стратегію приватизації.

Зауважимо, у жовтні Україна отримала черговий транш від МВФ у розмірі 1,1 мільярда доларів, які будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

Програма Механізму розширеного фінансування від МВФ

Нагадаємо, 31 березня 2023 року виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України на суму 15,6 млрд доларів.

Перший транш обсягом 2,7 млрд доларів було виділено на початку квітня 2023 року, а другий, на 890 млн доларів, Україна отримала в липні. Третій транш від МВФ у розмірі 900 млн доларів Україна отримала 14 грудня 2023 року.

У березні 2024 року Україна отримала 880 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду.

На 2025 рік намічено два транші: 912 млн доларів на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по 1,288 млрд доларів.