МВФ схвалив надання Україні кредиту на $15,6 млрд

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду 31 березня схвалила пакет на 15,6 мільярда доларів для України. Чотирирічна програма фінансування націлена допомогти Україні задовольнити нагальні потреби у фінансуванні які виникли через війну.

Ця позика є найбільшою для України з моменту повномасштабного вторгнення Росії, пише Reuters.

Зазначається, що рішення формалізує угоду на рівні МВФ, досягнуту з Україною 21 березня, яка враховує шлях України до вступу до Європейського Союзу після війни.

Очікується, що угода допоможе вивільнити масштабне фінансування України від міжнародних донорів і партнерів, включаючи Світовий банк та інших кредиторів.

21 березня представники України і та менеджмент Міжнародного валютного фонду (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement, SLA) щодо набору макроекономічних та фінансових політик, які підтримуватимуться новою 48-місячною програмою розширеного фінансування (EFF) на загальну суму SDR11,6 млрд (близько $15,6 млрд).

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала дискусії з представниками української влади стосовно нової потенційної програми 8 березня у Варшаві.