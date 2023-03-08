У МВФ розпочали дискусії з Україною щодо нової програми

8 березня у Варшаві місія Міжнародного валютного фонду розпочала дискусії з представниками української влади стосовно нової потенційної програми.

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Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву постійного представника Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграма Степаняна.

“Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми, що буде підтримуватися МВФ”, - йдеться в заяві.

Підготовка до роботи місії здійснювалася онлайн, а сама місія працюватиме в змішаному форматі. Плануються як офлайн так і онлайн зустрічі. До складу команди України увійдуть представники Національного банку, Міністерства фінансів України та інших відомств.

Як повідомили в НБУ, в основу загальної концепції програми, яка обговорюватиметься під час роботи місії, закладено продовження курсу України на євроінтеграцію, зокрема приведення національного законодавства України до стандартів та норм ЄС.

Голова Національного банку України Андрій Пишний зазначив, що українська сторона намагатиметься досягнути угоди з місією МВФ впродовж березня.

"Досвід проходження Моніторингової програми підтвердив спроможність України виконувати взяті на себе зобов’язання та готовність втілювати реформи, попри продовження повномасштабної війни. Ми налаштовані на продуктивну дискусію та пошук спільних рішень", – зазначив він.

В НБУ розраховують, що Програма розширеного фінансування буде чітко структурована на два етапи – воєнний та повоєнний – і триватиме чотири роки.

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що в Раді директорів МВФ є "певні протиріччя", оскільки не всі із 180-ти країн-членів підтримують Україну, але наші дипломати активно працюють над цим питанням.

Нагадаємо, 20 лютого директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час візиту до Києва обговорила з премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем започаткування нової багаторічної програми на понад 15 млрд доларів.