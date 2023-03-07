Шмигаль обговорив із МВФ початок перемовин щодо нової програми

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфредом Каммером. Про це повідомив сам очільник уряду.

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За його словами, під час розмови йшлося про початок перемовин щодо нової довгострокової програми МВФ.

"Нова програма МВФ сприятиме швидкому відновленню та інвестиціям", – додав Шмигаль.

Нагадаємо, 20 лютого директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва приїхала до Києва з офіційним візитом, під час якого зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Також вона провела зустріч із премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем. Очільник українського уряду повідомив, що під час перемовин ішлося про нову багаторічну програму на понад 15 млрд доларів. Тоді Шмигаль зазначив, що програма стосуватиметься негайної фінансової допомоги та підтримки структурних реформ.

Пізніше міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що з 8 по 15 березня у Варшаві працюватимуть місія МВФ та представники України. Вони обговорюватимуть параметри потенційної майбутньої програми кредитування.