Україна може отримати $15 млрд від МВФ: Шмигаль розповів про дві основні частини програми

Під час зустрічі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою 20 лютого у Києві сторони обговорили започаткування нової багаторічної великої програми обсягом понад 15 млрд доларів.

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Про це повідомила пресслужба уряду.

"Планується, що програма з МВФ складатиметься з двох частин: негайна фінансова підтримка та підтримка структурних реформ, що сприятимуть відновленню", — заявив прем’єр.

Разом з міністром економіки Юлією Свириденко та міністром фінансів Сергієм Марченком сторони обговорили механізми фінансової підтримки України. Зокрема, торкнулися таких тем:

програми підтримки малого й середнього бізнесу;

запровадження механізму страхування інвестицій від воєнних ризиків.

Нагадаємо, нещодавно співробітники МВФ за підсумками роботи своєї місії дійшли висновку, що повноцінна програма МВФ підтримала б зусилля українського уряду щодо вступу в ЄС. Досягнення Кабміну на цьому напрямку кредитор оцінив позитивно.

Раніше, у грудні 2022 року Рада виконавчих директорів МВФ схвалила Моніторингову програму із залученням ради директорів (МПЗР) для України. Вона сприятиме стабілізації макроекономічної політики в країні, а також залученню нової донорської підтримки.

Заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован повідомляв, що якщо Моніторингова програма за участю ради директорів для України (PMB) буде успішно пройдена, то у березні 2023 року може змінитись великою програмою з фінансуванням.