Місія МВФ розпочала роботу в Україні: що планується обговорити

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) 13 лютого розпочала роботу в Україні в рамках першого перегляду моніторингової програми.

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Про це повідомив постійний представник Фонду в Україні Ваграм Степанян, пише "Інтерфакс-Україна".

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів", - зазначив він.

Нагадаємо, Рада виконавчих директорів МВФ схвалила Моніторингову програму із залученням ради директорів (МПЗР) для України 20 грудня. Вона сприятиме стабілізації макроекономічної політики в країні, а також залученню нової донорської підтримки.

Заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован повідомляв, що якщо Моніторингова програма за участю ради директорів для України (PMB) буде успішно пройдена, то у березні 2023 року може змінитись великою програмою з фінансуванням.