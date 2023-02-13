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Місія МВФ розпочала роботу в Україні: що планується обговорити
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) 13 лютого розпочала роботу в Україні в рамках першого перегляду моніторингової програми.
Про це повідомив постійний представник Фонду в Україні Ваграм Степанян, пише "Інтерфакс-Україна".
"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів", - зазначив він.
Нагадаємо, Рада виконавчих директорів МВФ схвалила Моніторингову програму із залученням ради директорів (МПЗР) для України 20 грудня. Вона сприятиме стабілізації макроекономічної політики в країні, а також залученню нової донорської підтримки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован повідомляв, що якщо Моніторингова програма за участю ради директорів для України (PMB) буде успішно пройдена, то у березні 2023 року може змінитись великою програмою з фінансуванням.