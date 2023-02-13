Миссия МВФ начала работу в Украине: что планируется обсудить

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) 13 февраля начала работу в Украине в рамках первого пересмотра мониторинговой программы.

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Об этом сообщил постоянный представитель Фонда в Украине Ваграм Степанян, пишет "Интерфакс-Украина".

"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями власти Украины с целью подготовки к пересмотру Мониторинговой программы с участием Совета директоров", - отметил он.

Напомним, Совет исполнительных директоров МВФ одобрил Мониторинговую программу с привлечением совета директоров (МПЗР) для Украины 20 декабря. Она будет способствовать стабилизации макроэкономической политики в стране, а также привлечению новой донорской поддержки.

Заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован сообщал, что если мониторинговая программа с участием совета директоров для Украины (PMB) будет успешно пройдена, то в марте 2023 года может измениться обширная программа с финансированием.