МВФ одобрил новую мониторинговую программу для Украины

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил мониторинговую программу с привлечением совета директоров (МПЗР) для Украины, которая будет способствовать стабилизации макроэкономической политики в стране, а также привлечению новой донорской поддержки.

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Об этом говорится в официальном сообщении Фонда.

Отмечается, что новая программа адаптирована к исключительным обстоятельствам Украины, чтобы помочь властям проводить осмотрительную макроэкономическую политику в этот сложный период и стимулировать донорское финансирование.

"Большая и предполагаемая внешняя финансовая поддержка будет иметь решающее значение для успеха стратегии официальных органов, а авансированные выплаты помогут решить проблемы в начале 2023 года", – говорится в заявлении МВФ.

Там подчеркнули, что ключевые мероприятия в рамках новой программы включают в себя усиление мобилизации доходов и оживление внутреннего долгового рынка, подготовку стратегии финансового сектора, а также повышение прозрачности и улучшение управления.

В МВФ подчеркнули, что, несмотря на все трудности, украинским властям в значительной степени удалось сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, и они отданы дальнейшей адаптации политики к быстро меняющимся обстоятельствам, в том числе в случае серьезного негативного сценария. Но потребности в платежном балансе остаются очень большими, а риски очень высоки.

"МПЗР фокусируется на целевом наборе мер политики для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности. Это потребует усиления мобилизации доходов, сдерживания денежного финансирования и, следовательно, оживления рынков внутренних долговых обязательств. В то же время МПЗР стремится содействовать прозрачности и сохранить с трудом достигнутые результаты прошлых программ, поддерживаемых Фондом, в том числе в областях независимости Национального банка Украины и, в более широком смысле, управления и борьбы с коррупцией", – подчеркнули в МВФ.

Там добавили, что уверенная реализация МПЗР должна помочь проложить путь к возможной полноценной программе, поддерживаемой МВФ.

Отметим, Украина запросила у МВФ четырехмесячную Мониторинговую программу PMB. Киев надеется, что на смену этой программе, не предполагающей финансирования, уже в начале следующего года придет программа расширенного финансирования EFF, которая может частично покрыть дефицит госбюджета-2023, оцениваемый в $38 млрд.

Украина намерена как можно быстрее перейти на новую программу сотрудничества с МВФ, которая должна начаться в следующем году.