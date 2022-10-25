Шмигаль та очільниця МВФ обговорили створення міжнародної платформи донорів

Україна має намір якнайшвидше перейти до нової програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом, яка повинна розпочатися наступного року.

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Про це йшлося під час зустрічі в Берліні прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої.

Глава уряду подякував керівниці МВФ за організацію місії по Україні, що завершила свою роботу у Відні.

"Докладаємо максимум зусиль, аби пройти усі проміжні етапи та якнайшвидше перейти до нової програми співробітництва з Фондом", — зауважив Шмигаль.

Також у продовження діалогу президента України Володимира Зеленського з очільницею МВФ сторони обговорили необхідність створення міжнародної платформи донорів.

Йдеться про механізм координації допомоги Україні, визначення основних напрямків для першочергового та довгострокового відновлення, а також джерел їх фінансування.

За словами прем'єр-міністра, це дозволить швидко та дієво відповідати на економічні виклики.

Денис Шмигаль підкреслив, що послідовна та беззаперечна підтримка України з боку Міжнародного валютного фонду відкриває нові горизонти співпраці для зміцнення економіки держави.

Нагадаємо також, що днями президент Володимир Зеленський ініціював створення міжнародного механізму фінансової допомоги Україні. Як зазначила голова МВФ Крістаіна Георгієва, вже найближчим часом буде скликано міжнародний форум для вирішення цієї проблеми.

Ключовим питанням, за словами глави держави, є покриття дефіциту бюджету України та швидка відбудова критичної інфраструктури, житла й соціальних об’єктів, які були зруйновані або пошкоджені ударами окупантів.