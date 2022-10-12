Зеленський ініціював "фінансовий "Рамштайн" для покриття дефіциту бюджету України: МВФ ідею підтримав

Президент Володимир Зеленський ініціює створення міжнародного механізму фінансової допомоги Україні за аналогією з Контактною групою з питань оборони України у, відповідно, оборонній сфері.

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Про це він сказав у щоденному відеозверненні після виступу на другій міністерській зустрічі країн-донорів, Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Ключовим питанням, за словами глави держави, є покриття дефіциту бюджету України та швидка відбудова критичної інфраструктури, житла й соціальних об’єктів, які були зруйновані або пошкоджені ударами окупантів.

"Ідеться про значні суми – десятки мільярдів доларів для бюджету і Fast Recovery. Але потенціал демократичних країн значно більший, ніж наявні потреби. Тож консолідуємо підтримку партнерів заради України. Створюємо фінансовий "Рамштайн" – системний інструмент для постійної підтримки нашої боротьби за свободу", - зазначив він.

У свою чергу, як повідомляє Міністерство фінансів, в умовах війни Україна потребує продовження масштабного фінансування дефіциту держбюджету, яке на 2023 рік оцінюється в 3,5 мільярда доларів на місяць, про що заявив керівник відомства Сергій Марченко на зустрічі з керівництвом МВФ у Вашингтоні 11 жовтня.

"Сьогодні ми спостерігаємо поступове відновлення економіки України, проте в умовах активних бойових дій для нас надзвичайно важливо запустити програму співпраці з МВФ для забезпечення стабільності фінансової системи. Потреби України у додатковому фінансуванні у 2023 році сягають 3,5 мільярда доларів", – сказав він.

Зокрема, на зустрічі з директором-розпорядником фонду Крісталіною Георгієвою глава Мінфіну обговорив можливість нової кредитної програми для забезпечення пріоритетних видатків держбюджету України у 2023 році.

Крім того, на зустрічі з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером Марченко висловив сподівання на визначення сторонами умов для запуску нової програми співробітництва в найближчому майбутньому.

Тим часом у самому МВФ також попередньо оцінюють дефіцит державних фінансів України у 3-4 мільярди гривень на місяць, передає "Інтерфакс-Україна". Як зазначила на згаданій зустрічі з міністрами країн-донорів Георгієва, фонд надасть Україні підтримку у 2023 році, і вже найближчим часом буде скликано міжнародний форум для вирішення цієї проблеми.

Відповідаючи на заклик Зеленського організувати економічний форум, який збиратиметься на регулярній основі та розглядатиме макроситуацію в країні, дефіцит її фінансування та вирішуватиме проблему його скорочення, Георгієва повідомила, що така робота вже ведеться, і відповідний форум буде скликаний "настільки швидко, наскільки це можливо".

Вона також зазначила, що у МВФ з'явилася нова платформа для взаємодії, яка дозволяє проводити моніторинг спільно з радою директорів, що є шляхом до повноцінної програми для України, до якої закликав Зеленський.

Керівниця фонду нагадала, що міжнародні партнери України вже мобілізували 35 мільярдів доларів, значну частину яких уже перераховано, та закликала до подальшої підтримки, особливо у вигляді грантів.

Зеленський, виступаючи з відеозв'язку на щорічних зборах МВФ і Світового банку, оцінив потребу України в покритті дефіциту держбюджету на 2023 рік у 38 мільярдів доларів.

"Це включає зарплати, пенсії вчителям, соціальні виплати, що гарантувало б нашим людям виживання. Інші 17 мільярдів нам потрібні для відновлення критичної інфраструктури – школи, лікарні, критична транспортна та енергетична інфраструктура. Це головна мета російських авіаударів. Нам потрібні також цільові кредити у розмірі 2 мільярди доларів на відновлення енергоінфраструктури та відновлення нашого експорту електроенергії до Європи", - сказав він.

Зеленський наголосив, що також Україна потребує отримання кредитів і на закупівлю палива на майбутній опалювальний сезон на суму не менше 5 мільярдів доларів. За його словами, можливо, "ми не використаємо усі ці кошти, але вони мають гарантувати стабільність".

Ще однією необхідністю, як зазначив президент, є створення спеціальних інструментів щодо підтримки інвестицій в Україну, аби стимулювати її економіку. Він висловив сподівання, що такий механізм може бути запущений за сприяння Світового банку.

Нагадаємо, що міністр фінансів США Джанет Єллен напередодні пообіцяла Марченку 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки від її країни вже найближчими тижнями.

Сам МВФ перед цим підтримав надання Україні близько 1,3 мільярда доларів у рамках інструменту прискореного фінансування, про які вона та попросила незадовго до цього.