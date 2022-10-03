Євросоюз надасть Україні €5 млрд макрофінансової допомоги. Гроші підуть на пенсії і зарплати

Євросоюз підписав меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні €5 млрд макрофінансової допомоги. Про це 3 жовтня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Першу частину цієї допомоги Київ отримає в середині жовтня. Наступні дві частини надійдуть пізніше цього року.

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Як наголосив Шмигаль, це черговий жест ЄС, що має намір підтримати Україну для перемоги в цій війні, у відбудові та прагненні до європейського майбутнього. Прем'єр окремо подякував президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому віцепрезиденту ЄК Валдісу Домбровскісу.

"Радий підписати другий меморандум про взаєморозуміння з Україною з того часу, як Росія розпочала свою жорстоку війну", – відмітив у свою чергу Домбровскіс. Останній уточнив, що ці €5 млрд підуть на невідкладні потреби у ліквідності, виплати зарплат і пенсій в Україні.

Нагадаємо, що і Вашингтон планує почати виділяти Україні $1,5 млрд на місяць для підтримки її фінансів, а також має намір переконати ЄС вчинити так само. США провели низку переговорів на цю тему, зокрема в останній час з представниками ЄС.