США хочуть почати спрямовувати Україні по $1,5 млрд щомісяця, — ЗМІ

Вашингтон планує почати виділяти Україні $1,5 млрд на місяць для підтримки її фінансів, а також має намір переконати ЄС вчинити так само. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в Білому домі, які побажали зберегти анонімність.

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США провели низку переговорів на цю тему, зокрема в останній час з представниками Європейського Союзу. За підсумками Білий дім закликав ЄС зробити більше для підтримки України.

За інформацією Bloomberg, союзники продовжують обговорювати регулярний механізм, який допоможе утримати економіку України в стабільному становищі, враховуючи, що війна йде тривалий час.

Напередодні стало відомо, що президент США Джозеф Байден схвалив законопроєкт про продовження фінансування американського уряду до 16 грудня 2022 року, який включає $12,4 млрд для додаткової допомоги Україні та виконання інших завдань. Кошти, що виділяються, мають піти на фінансову підтримку українського уряду та військову допомогу.

Окрім цього Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки на суму близько 1,1 мільярда доларів у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

На відміну від механізму надання наявного озброєння з запасів Міноборони США за рішенням президента, у цьому випадку йдеться про рішення закупити відповідне озброєння.

Зазначимо, що тільки для фінансування гуманітарних та соціальних виплат Україні потрібно 5 млрд доларів щомісяця.