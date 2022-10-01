Україна додатково отримає $530 мільйонів допомоги від Світового банку

Світовий банк в ніч 1 жовтня оголосив про виділення додаткових $530 млн на підтримку України у вирішенні негайних потреб, які виникли через вторгнення Росії в Україну. Про це повідомила пресслужба банку.

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Додаткове фінансування мобілізовано в рамках проекту Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні (PEACE), який надає постійну підтримку уряду у можливості забезпечити надання основних державних послуг, зокрема у сферах охорони здоров'я, освіти та соціального захисту.

"Попереду на український народ чекає довгий шлях до відновлення, і партнери з розвитку повинні продовжувати об’єднуватися, щоб підтримати відбудову України", — зазначила регіональний віце-президент Світового банку у Європі та Центральній Азії Анна Б’єрде.

Загалом на сьогоднішній день Світовий банк мобілізував для України майже $13 млрд екстреного фінансування, зокрема завдяки зобов'язанням та гарантіям донорів. Із цієї суми $11 млрд уже виділено у повному обсязі.

"Наш останній аналіз показує, що загальні довгострокові витрати на реконструкцію та відновлення в Україні є величезними, а потреби навіть на наступні три роки сягають понад $100 млрд, і ця цифра, як очікується, зростатиме, оскільки війна триває", — додав регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі.

Крім того, міністра закордонних справ Великобританії Джеймса Клеверлі уточнила, що гарантійне фінансування Великобританії розблокує подальшу термінову фінансову підтримку, необхідну для забезпечення економічної стійкості України та її мужнього спротиву жорстокому вторгненню Росії.

Очікується, що Світовий банк вже у листопаді 2022-го може затвердити пакет додаткової фінансової допомоги для України на суму 1 млрд доларів, а також виноситься рішення про виділення коштів на фінансування дефіциту бюджету і відновлення інфраструктури.

Зазанчимо також, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до структури Світового банку, як і очікували в уряді України, виділила 30 млн доларів для інвестицій в Україну та Молдову.

Джерело фото: ua.depositphotos.com