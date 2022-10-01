Украина дополнительно получит $530 миллионов помощи от Всемирного банка

Всемирный банк в ночь на 1 октября объявил о выделении дополнительных $530 млн в поддержку Украины в решении немедленных потребностей, возникших из-за вторжения России в Украину. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Дополнительное финансирование мобилизовано в рамках проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE), который оказывает постоянную поддержку правительству в возможности обеспечить предоставление основных государственных услуг, в частности, в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты.

"Впереди украинский народ ждет долгий путь к восстановлению, и партнеры по развитию должны продолжать объединяться, чтобы поддержать восстановление Украины", - отметила региональный вице-президент Всемирного банка в Европе и Центральной Азии Анна Бьерде.

В целом на сегодняшний день Всемирный банк мобилизовал для Украины почти $13 млрд экстренного финансирования, в частности, благодаря обязательствам и гарантиям доноров. Из этой суммы $11 млрд уже выделено в полном объеме.

"Наш последний анализ показывает, что общие долгосрочные затраты на реконструкцию и восстановление в Украине огромны, а потребности даже на следующие три года достигают более $100 млрд, и эта цифра, как ожидается, будет расти, поскольку война продолжается", — добавил региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи.

Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли уточнил, что гарантийное финансирование Великобритании разблокирует дальнейшую срочную финансовую поддержку, необходимую для обеспечения экономической устойчивости Украины и ее мужественного сопротивления жестокому вторжению России.

Ожидается, что Всемирный банк уже в ноябре 2022 может утвердить пакет дополнительной финансовой помощи для Украины на сумму 1 млрд долларов, а также выносится решение о выделении средств на финансирование дефицита бюджета и восстановление инфраструктуры.

Отметим также, что Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в структуру Всемирного банка, как и ожидали в правительстве Украины, выделила 30 млн долларов для инвестиций в Украину и Молдову.

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