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Украина рассчитывает на помощь Всемирного банка в финансировании дефицита бюджета
Всемирный банк уже в ноябре 2022 может утвердить пакет дополнительной финансовой помощи для Украины на сумму 1 млрд долларов, а также выносится решение о выделении средств на финансирование дефицита бюджета и восстановление инфраструктуры.
Об этом сообщил заместитель министра экономики Александр Грибан.
"У меня есть хорошие новости от Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в структуру Всемирного банка. Они планируют вынести на утверждение совета директоров Всемирного банка пакет по Украине уже в ноябре этого года. Пакет будет предусматривать финансирование на 1 млрд долларов - это будет, как прямое кредитование, так и финансовые гарантии и инструменты trade finance" - сообщил Александр Грибан.
По его словам, ожидается, что такое финансирование также мобилизует и частный кредитный капитал, ведь IFC обычно финансирует не более 30% от стоимости проекта, приобщая к финансовому консорциуму коммерческие банки. Таким образом, общий объем проектов украинских предприятий, которые могут быть профинансированы, составит более 3,3 млрд долларов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Грибан отметил, что IFC также активно работают с европейским фондом European fund of sustainable development (EFSD), в который они уже направили запрос на 2 млрд долларов. Эти средства также планируется использовать для внедрения финансовых инструментов в поддержку Украины.
Кроме этого, уже в октябре Всемирный банк во время ежегодного собрания должен презентовать трастовый фонд в поддержку Украины.
"Я думаю, что уже на этапе создания фонда у них будет определенный уровень собранных обязательств, но я не знаю, будет ли это весь объем фонда или только его часть. Но точно знаю, что Минфин в покрытии дефицита бюджета предусматривает 36 млрд долларов на следующий год. Это дает надежду, что до конца года у нас будет понимание по наполнению этого фонда", – рассказал Александр Грибан.
По его словам, на рассмотрение совета директоров Всемирного банка выносится решение о выделении 36 млрд долларов на финансирование дефицита бюджета в следующем году и 17 млрд долл на восстановление инфраструктуры и экономики Украины.
"Сумма в 17 млрд долларов должна покрыть первоочередные потребности в восстановлении критической инфраструктуры и обеспечении страхования иностранных инвестиций. Эти средства будут иметь влияние на восстановление украинской экономики, ведь они станут мультипликатором за счет задействованных строительных компаний и производителей материалов. Но самый большой мультипликатор для экономики будет именно от страхования инвестпроектов", – заверил Александр Грибан.
Напомним, 15 сентября Европарламент поддержал выделение макрофинансовой помощи Украине в 5 миллиардов евро, чтобы помочь Киеву покрыть острые потребности в финансировании.