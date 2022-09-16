Украина рассчитывает на помощь Всемирного банка в финансировании дефицита бюджета

Всемирный банк уже в ноябре 2022 может утвердить пакет дополнительной финансовой помощи для Украины на сумму 1 млрд долларов, а также выносится решение о выделении средств на финансирование дефицита бюджета и восстановление инфраструктуры.

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Об этом сообщил заместитель министра экономики Александр Грибан.

"У меня есть хорошие новости от Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в структуру Всемирного банка. Они планируют вынести на утверждение совета директоров Всемирного банка пакет по Украине уже в ноябре этого года. Пакет будет предусматривать финансирование на 1 млрд долларов - это будет, как прямое кредитование, так и финансовые гарантии и инструменты trade finance" - сообщил Александр Грибан.

По его словам, ожидается, что такое финансирование также мобилизует и частный кредитный капитал, ведь IFC обычно финансирует не более 30% от стоимости проекта, приобщая к финансовому консорциуму коммерческие банки. Таким образом, общий объем проектов украинских предприятий, которые могут быть профинансированы, составит более 3,3 млрд долларов.

Грибан отметил, что IFC также активно работают с европейским фондом European fund of sustainable development (EFSD), в который они уже направили запрос на 2 млрд долларов. Эти средства также планируется использовать для внедрения финансовых инструментов в поддержку Украины.

Кроме этого, уже в октябре Всемирный банк во время ежегодного собрания должен презентовать трастовый фонд в поддержку Украины.

"Я думаю, что уже на этапе создания фонда у них будет определенный уровень собранных обязательств, но я не знаю, будет ли это весь объем фонда или только его часть. Но точно знаю, что Минфин в покрытии дефицита бюджета предусматривает 36 млрд долларов на следующий год. Это дает надежду, что до конца года у нас будет понимание по наполнению этого фонда", – рассказал Александр Грибан.

По его словам, на рассмотрение совета директоров Всемирного банка выносится решение о выделении 36 млрд долларов на финансирование дефицита бюджета в следующем году и 17 млрд долл на восстановление инфраструктуры и экономики Украины.

"Сумма в 17 млрд долларов должна покрыть первоочередные потребности в восстановлении критической инфраструктуры и обеспечении страхования иностранных инвестиций. Эти средства будут иметь влияние на восстановление украинской экономики, ведь они станут мультипликатором за счет задействованных строительных компаний и производителей материалов. Но самый большой мультипликатор для экономики будет именно от страхования инвестпроектов", – заверил Александр Грибан.

Напомним, 15 сентября Европарламент поддержал выделение макрофинансовой помощи Украине в 5 миллиардов евро, чтобы помочь Киеву покрыть острые потребности в финансировании.