Європарламент схвалив пакет макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро

У четвер, 15 вересня, Європарламент підтримав виділення макрофінансової допомоги Україні в розмірі 5 мільярдів євро, щоб допомогти Києву покрити гострі потреби у фінансуванні. Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

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За проголосували 534 євродепутати, проти – 30, утрималися – 26.

"Макрофінансова допомога є надзвичайним ресурсом, який надається на дуже вигідних умовах для країн-сусідів ЄС, яким важко платити за рахунками. Загальна сума таких вигідних кредитів від ЄС Україні з початку війни може скласти понад 10 мільярдів євро, якщо весь пакет буде підтверджено", - йдеться в повідомленні Європарламенту.

Депутати Європарламенту зазначили, що підтримали виділення макротраншу, тому що Україна поважає ефективні демократичні механізми та потребує фінасування через збройну агресію РФ.

В Європарламені вважають, що ці 5 млрд євро полегшать складне фінансове становище України в умовах війни.

Нагадаємо, ще у травні ЄС ухвалив пакет допомоги Україні у розмірі до 9 мільярдів євро. При цьому досі було офіційно узгоджено виділення лише 1 мільярда євро під гарантії бюджету ЄС, який, однак, не дозволяв гарантувати більше.

Згодом країни-члени Європейського союзу, окрім Угорщини, на робочому рівні погодилися фінансово гарантувати ще 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com