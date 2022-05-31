ЄС виділяє Україні 9 мільярдів євро

Європарламент ухвалив рішення про надання Україні термінової позики на суму 9 млрд євро для погашення невідкладних бюджетних потреб.

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Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

"Я рада, що сьогодні ввечері лідери домовилися про шостий пакет санкцій. Це важливий крок уперед. Ми також домовилися працювати над механізмом надання Україні нового виняткового пакета макрофінансової допомоги у розмірі до 9 мільярдів євро", - повідомила вона.

I am glad that tonight leaders agreed in principle on the sixth sanctions package. This is an important step forward.



We also agreed to work on a mechanism to provide Ukraine with a new, exceptional macro-financial assistance package of up to €9 billion. https://t.co/La3bZl6JNp — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 30, 2022

Це рішення також підтвердив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

"9 мільярдів євро підтверджено Європейською радою", - написав він.

Зазначимо, що макрофінансова допомога – це кредити, що виділяються Євросоюзом на пільгових умовах сусіднім країнам, насамперед для підтримки їхнього платіжного балансу.

Нагадаємо, що Євросоюз не планує запроваджувати газове ембарго проти РФ.