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ЄС виділяє Україні 9 мільярдів євро

ЄС виділяє Україні 9 мільярдів євро
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Фото: Depositphotos

Європарламент ухвалив рішення про надання Україні термінової позики на суму 9 млрд євро для погашення невідкладних бюджетних потреб.

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Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

"Я рада, що сьогодні ввечері лідери домовилися про шостий пакет санкцій. Це важливий крок уперед. Ми також домовилися працювати над механізмом надання Україні нового виняткового пакета макрофінансової допомоги у розмірі до 9 мільярдів євро", - повідомила вона.

Це рішення також підтвердив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

"9 мільярдів євро підтверджено Європейською радою", - написав він.

Зазначимо, що макрофінансова допомога – це кредити, що виділяються Євросоюзом на пільгових умовах сусіднім країнам, насамперед для підтримки їхнього платіжного балансу.

Нагадаємо, що Євросоюз не планує запроваджувати газове ембарго проти РФ.