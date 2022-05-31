Санкції торкнулися 87% російських компаній

Від санкцій, які Захід запровадив проти Росії через вторгнення до України, постраждали 86,8% російських компаній. Такі дані наводяться у результатах "Моніторингу поточного стану бізнесу", представленого апаратом уповноваженого при президенті РФ із захисту прав підприємців Бориса Тітова, повідомляє "Інтерфакс".

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Дослідники опитали керівників та власників понад 6 тисяч компаній із 85 регіонів РФ.

"Санкції торкнулися 86,8% опитаних підприємців, 77,4%, за їхніми словами, до санкцій адаптувалися або сподіваються це зробити, а ось 11,7% цього зробити не зуміли, і зупиняють бізнес - повністю чи частково", - сказано у доповіді.

Основний наслідок для компаній – падіння економічного розвитку. Зокрема, 29,4% респондентів повідомили про зниження виторгу. Ще 24,9% підприємців охарактеризували свій стан як серйозний спад, а 7,1% як кризу. 5,7% заявили, що закрили свій бізнес чи зроблять це найближчим часом.

Лише 10,4% опитаних підприємців відповіли, що їхній бізнес, як і раніше, стабільний і продовжує зростати.

Зазначимо, що напередодні ЄС завдав нового удару російській економіці — погодили часткове нафтове ембарго для Росії, а також відключення "Сбербанку" від системи Swift. Ці обмеження є частиною шостого пакета санкцій.

Росія недоотримає близько $22 млрд нафтових доходів на рік через узгоджене Євросоюзом часткове ембарго на російську нафту.

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