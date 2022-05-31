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ЕC погодив шостий пакет санкцій проти РФ

ЕC погодив шостий пакет санкцій проти РФ
Фото: Depositphotos

Члени Євросоюзу погодили часткове нафтове ембарго для Росії, а також відключення "Сбербанк" від системи Swift.

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Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель у Twitter.

"Угода про заборону експорту російської нафти до ЄС. Це одразу покриває понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни", - написав глава Європейської ради.

Шостий пакет санкцій проти РФ передбачає:

  1. Обмеження 2/3 імпорту російської нафти (імпорт морем через порти становить 2/3 тієї нафти та нафтопродуктів, що РФ продає в країни ЄС. Завдяки новому пакету санкцій, Євросоюз планує до кінця цього року відмовитися від 90% нафтового імпорту з Росії.
  2. Відключення найбільшого російського банку "Сбербанк" від SWIFT.
  3. Блокування трансляції трьох державних мовників Росії до ЄС.
  4. Розширення списку російських підсанкційних осіб, які відповідають за військові злочини в Україні.

Нагадаємо, що російський бізнесмен Андрій Мельниченко передав контроль над двома великими компаніями з виробництва вугілля та добрив (СУЕК та "ЄвроХім") своїй дружині за день до того, як він потрапив під санкції Європейського Союзу.