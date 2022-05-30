ЄС близький до консенсусу щодо ембарго на російську нафту, - ЗМІ

Лідери Європейського союзу близькі до того, щоб домовитися щодо шостого пакету санкцій проти Росії, включаючи ембарго на російську нафту. Про це пише CNN.

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CNN, посилаючись на представника ЄС, пише, що ембарго охоплюватиме понад дві третини імпорту нафти з Росії, включаючи всі морські постачання.

"Дипломатам Європейського союзу не вдалося в неділю дійти консенсусу щодо умов ембарго, але в понеділок вони провели подальші переговори, намагаючись подати угоду на схвалення лідерів ЄС на саміті того ж дня. За словами чиновника, було надано деякі тимчасові виключення для забезпечення безпеки постачання. для певних держав-членів, додавши, що рада повернеться до цих винятків "якнайшвидше", - повідомляє СNN.

Видання повідомляє, що крім нафтового ембарго новий пакет санкцій проти Росії включатиме інші заходи, у тому числі відключення від платіжної системи SWIFT найбільшого російського банку "Сбербанк", заборона ще трьох російських державних мовних компаній, а також внесення до списків санкцій осіб, які вчинили воєнні злочини в Україні.

Нагадаємо, ЄС ніяк не погодить шостий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з війною, яку ця країна розв'язала проти України. Єврокомісія запропонувала поетапне запровадження ембарго на імпорт російської нафти до країн ЄС, оскільки надходження від такої торгівлі є одним із ключових джерел поповнення російського бюджету, що дозволяє країні-агресорові продовжувати війну проти України.

Плани ЄС запровадити нафтове ембарго щодо Росії нині блокує лише Угорщина. Вона готова його підтримати за 18 млрд євро інвестицій.