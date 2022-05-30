ЕС близок к консенсусу по эмбарго на российскую нефть, - СМИ

Лидеры Европейского союза близки к тому, чтобы договориться относительно шестого пакета санкций против России включая эмбарго на российскую нефть. Об этом пишет CNN.

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CNN, ссылаясь на представителя ЕС, пишет, что эмбарго будет охватывать более двух третей импорта нефти из России, включая все морские поставки.

"Дипломатам Европейского союза не удалось в воскресенье прийти к консенсусу по условиям эмбарго, но в понедельник они провели дальнейшие переговоры, пытаясь представить сделку на одобрение лидеров ЕС на саммите в тот же день. По словам чиновника, были предоставлены некоторые временные исключения для обеспечения безопасности поставок для определенных государств-членов, добавив, что совет вернется к этим исключениям "как можно скорее", — сообщает СNN.

Издание сообщает, что помимо нефтяного эмбарго, новый пакет санкций против России будет включать другие меры, в том числе отключение от платежной системы SWIFT крупнейшего российского банка "Сбербанк", запрет еще трех российских государственных вещательных компаний, а также внесение в списки санкций лиц, совершивших военные преступления в Украине.

Напомним, ЕС никак не согласует шестой пакет санкций против России в связи с войной, которую эта страна развязала против Украины. Еврокомиссия предложила поэтапное введение эмбарго на импорт российской нефти в страны ЕС, поскольку поступления от такой торговли являются одним из ключевых источников пополнения российского бюджета, что позволяет стране-агрессору продолжать войну против Украины.

Планы ЕС ввести нефтяное эмбарго по отношению к России в настоящее время блокирует только Венгрия. Она готова его поддержать за 18 млрд евро инвестиций.