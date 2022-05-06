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Шестой пакет санкций против России задерживается, — фон дер Ляйен
Согласование новых санкций против РФ, по-видимому, потребует больше времени, чем предполагалось. Об этом сообщает Bloomberg.
"Согласование санкций может продлиться на какое-то количество дней дольше", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, оказалось непросто добиться единства ЕС в вопросе эмбарго на нефть РФ.
Теперь в Евросоюзе идут дискуссии об альтернативных источниках нефти для некоторых стран.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Еврокомиссия считает необходимым в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ запретить импорт всей российской нефти в ЕС. Процесс планировалось завершить к концу 2022 года.
Правительство Венгрии считает, что запрет импорта российской нефти угрожает безопасности страны при том, что они получат отсрочку до конца 2023 года для выполнения санкций.
Против эмбарго выступают также Словакия, Чехия и Болгария.