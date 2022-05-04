В ЕС не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть: против выступили четыре страны

Послам стран Евросоюза не удалось достичь соглашения по эмбарго на импорт российской нефти, так как против выступили Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.

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Об этом пишет Reuters.

Еврокомиссия в среду, 4 мая, представила новый пакет санкций против РФ за войну в Украине, но несколько стран помешали достижению договоренностей.

Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия выразили обеспокоенность по поводу нефтяного эмбарго на встрече представителей 27 правительств ЕС.

Как пишет издание, послы этих стран выразили озабоченность, что остановка поставки нефти не даст им достаточно времени для адаптации.

Отметим, соглашение по санкциям против России требует единодушной поддержки со стороны 27 стран ЕС.

Шестой пакет санкций включает в себя поэтапное прекращение поставок российской сырой нефти за шесть месяцев и продуктов нефтепереработки до конца 2022 года.

Также предлагается запретить через месяц все судоходные и брокерские услуги, страховые и финансовые услуги, предлагаемые компаниями ЕС для транспортировки российской нефти.

Как отмечает издание, переговоры о деталях и механизме нефтяного эмбарго продолжатся, в четверг, 5 мая.

Напомним, Еврокомиссия в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ считает необходимым запретить импорт всей российской нефти в ЕС, отключить три крупных российских банка от SWIFT и запретить вещание в ЕС трех российских каналов.

В то же время, в Венгрии заявили, что не будут поддерживать шестой пакет санкций против России от Европейской комиссии, если страны Европейского союза не сделают исключение из эмбарго на поставку российской нефти для стран, которые импортируют российскую нефть по трубопроводам.