В ЄС не змогли домовитися про ембарго на російську нафту: проти виступили чотири країни

Послам країн Євросоюзу не вдалося досягти угоди щодо ембарго на імпорт російської нафти, оскільки проти виступили Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише Reuters.

Єврокомісія в середу, 4 травня, представила новий пакет санкцій проти РФ за війну в Україні, але кілька країн завадили досягненню домовленостей.

Болгарія, Угорщина, Словаччина та Чехія висловили стурбованість щодо нафтового ембарго на зустрічі представників 27 урядів ЄС.

Як пише видання, посли цих країн висловили занепокоєння, що зупинка постачання нафти не дасть їм достатньо часу для адаптації.

Зазначимо, угода щодо санкцій проти Росії потребує одностайної підтримки з боку 27 країн ЄС.

Шостий пакет санкцій включає поетапне припинення поставок російської сирої нафти за шість місяців і продуктів нафтопереробки до кінця 2022 року.

Також пропонується заборонити через місяць усі судноплавні та брокерські послуги, страхові та фінансові послуги, які пропонують компанії ЄС для транспортування російської нафти.

Як зазначає видання, переговори про деталі та механізм нафтового ембарго продовжаться, у четвер, 5 травня.

Нагадаємо, Єврокомісія в рамках шостого пакету санкцій проти РФ вважає за необхідне заборонити імпорт усієї російської нафти в ЄС, відключити три великі російські банки від SWIFT і заборонити мовлення в ЄС трьох російських каналів.

Водночас в Угорщині заявили, що не підтримуватимуть шостий пакет санкцій проти Росії від Європейської комісії, якщо країни Європейського союзу не зроблять виключення з ембарго на постачання російської нафти для країн, що імпортують російську нафту трубопроводами.