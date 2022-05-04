Росіянам можуть заборонити угоди з нерухомістю на території ЄС

Єврокомісія в рамках шостого пакету антиросійських санкцій пропонує заборонити продавати або передавати громадянам та юридичним особам РФ нерухомість на території Євросоюзу.

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Про це пише Bloomberg.

Пропозиція Європейської комісії передбачає припинення угод з нерухомістю з російськими громадянами, резидентами та юридичними особами, забороняючи продаж або передачу, прямо чи опосередковано, "прав власності на нерухоме майно, розташоване на території Європейського Союзу, або частки в колективних інвестиційних підприємствах, що забезпечують схильність до такого майна", йдеться у юридичному тексті документа.

Зазначається, що заборона не поширюватиметься на росіян, які є ще й громадянами ЄС і мають дозвіл на проживання в країнах-членах ЄС.

Також санкції не стосуватимуться тих, хто має громадянство чи посвідку на проживання в Європейській економічній зоні чи Швейцарії.

Цей крок є частиною останнього пакету санкцій ЄС проти Росії.

Цього тижня його мають схвалити держави-члени Євросоюзу, перш ніж він набуде чинності.

Як зазначає Bloomberg, до нього ще можуть бути внесені зміни.

Нагадаємо, Єврокомісія в рамках шостого пакету санкцій проти РФ, що готується, вважає за необхідне заборонити імпорт усієї російської нафти в ЄС, відключити три великі російські банки від SWIFT і заборонити мовлення в ЄС трьох російських каналів.

У той же час Угорщина не підтримуватиме шостий пакет санкцій проти Росії від Європейської комісії, якщо країни Європейського Союзу не зроблять виключення з ембарго на постачання російської нафти для країн, які імпортують російську нафту трубопроводами.