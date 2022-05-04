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Росіянам можуть заборонити угоди з нерухомістю на території ЄС
Єврокомісія в рамках шостого пакету антиросійських санкцій пропонує заборонити продавати або передавати громадянам та юридичним особам РФ нерухомість на території Євросоюзу.
Про це пише Bloomberg.
Пропозиція Європейської комісії передбачає припинення угод з нерухомістю з російськими громадянами, резидентами та юридичними особами, забороняючи продаж або передачу, прямо чи опосередковано, "прав власності на нерухоме майно, розташоване на території Європейського Союзу, або частки в колективних інвестиційних підприємствах, що забезпечують схильність до такого майна", йдеться у юридичному тексті документа.
Зазначається, що заборона не поширюватиметься на росіян, які є ще й громадянами ЄС і мають дозвіл на проживання в країнах-членах ЄС.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також санкції не стосуватимуться тих, хто має громадянство чи посвідку на проживання в Європейській економічній зоні чи Швейцарії.
Цей крок є частиною останнього пакету санкцій ЄС проти Росії.
Цього тижня його мають схвалити держави-члени Євросоюзу, перш ніж він набуде чинності.
Як зазначає Bloomberg, до нього ще можуть бути внесені зміни.
Нагадаємо, Єврокомісія в рамках шостого пакету санкцій проти РФ, що готується, вважає за необхідне заборонити імпорт усієї російської нафти в ЄС, відключити три великі російські банки від SWIFT і заборонити мовлення в ЄС трьох російських каналів.
У той же час Угорщина не підтримуватиме шостий пакет санкцій проти Росії від Європейської комісії, якщо країни Європейського Союзу не зроблять виключення з ембарго на постачання російської нафти для країн, які імпортують російську нафту трубопроводами.