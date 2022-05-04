Венгрия планирует сорвать голосование за шестой пакет санкций против РФ из-за российской нефти

Венгрия не будет поддерживать шестой пакет санкций против России от Европейской комиссии, если страны Европейского Союза не сделают исключение из эмбарго на поставку российской нефти для стран, которые импортируют российскую нефть по трубопроводам.

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Об этом заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем видеообращении на странице в Facebook.

"В нынешнем виде пакет санкций Брюсселя невозможно поддержать, мы не можем голосовать за него. Венгрия могла бы согласиться с этими санкциями только если бы трубопроводный импорт сырой нефти был освобожден от ограничений. Тогда энергетическую безопасность Венгрии можно было бы сохранить. Сейчас мы не можем согласиться", – добавил министр.

Шестой пакет должен получить одобрение Европейского совета. Однако в нем у каждой из стран-членов есть право вето. Недовольство Венгрии может сорвать принятие шестого санкционного пакета против России.

"Это не вопрос отсутствия политической воли или времени. Это простая географическая, физическая, инфраструктурная реальность", – добавил Сийярто.

Напомним, ранее министр Кабинета министров Венгрии Гергель Гуляш заявил, что его страна намерена ветировать любое предложение Евросоюза, которое приведет к ограничению импорта российских энергоносителей.