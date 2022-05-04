Угорщина планує зірвати голосування за шостий пакет санкцій проти РФ через російську нафту

Угорщина не підтримуватиме шостий пакет санкцій проти Росії від Європейської комісії, якщо країни Європейського Союзу не зроблять виключення з ембарго на постачання російської нафти для країн, що імпортують російську нафту трубопроводами.

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Про це заявив міністр зовнішньоекономічних зв'язків та закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у своєму відеозверненні на сторінці у Facebook.

"У нинішньому вигляді пакет санкцій Брюсселя неможливо підтримати, ми не можемо голосувати за нього. Угорщина могла б погодитися з цими санкціями лише якби трубопровідний імпорт сирої нафти було звільнено від обмежень. Тоді енергетичну безпеку Угорщини можна було зберегти. Зараз ми не можемо погодитись”, – додав міністр.

Шостий пакет має отримати схвалення Європейської ради. Однак у ньому кожна з країн-членів має право вето. Невдоволення Угорщини може зірвати ухвалення шостого санкційного пакета проти Росії.

"Це не питання відсутності політичної волі чи часу. Це проста географічна, фізична, інфраструктурна реальність", – додав Сійярто.

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів Угорщини Гергель Гуляш заявив, що його країна має намір ветувати будь-яку пропозицію Євросоюзу, яка призведе до обмеження імпорту російських енергоносіїв.