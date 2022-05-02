Венгрия может заблокировать введение эмбарго на российскую нефть — Bloomberg

Министр Кабинета министров Венгрии Гергель Гуляш заявил, что его страна намерена ветировать любое предложение Евросоюза, которое приведет к ограничению импорта российских энергоносителей. Об этом сообщает издание Bloomberg.

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"Мы ясно дали понять, что никогда не поддержим распространение санкций Европейского Союза против России на сферу энергетики", — подчеркнул чиновник.

ЕС собирается предложить ввести запрет на российскую нефть к концу года из-за войны против Украины, а до этого ограничения на импорт будут вводиться постепенно.

Как отмечает издание, Венгрия сильно зависит от российских энергоносителей, в том числе от поставок нефти.

"Поскольку такие решения требуют единогласия, Комиссии ЕС нет смысла предлагать санкции, касающиеся природного газа и нефти, которые ограничили бы закупки в Венгрии", — добавил Гуляш.

Ранее немецкий телеканал ZDF со ссылкой на свои источники сообщил, что Венгрия отозвала свое вето на нефтяное эмбарго против России после интенсивных переговоров.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна не будет поддерживать никакие санкции в отношении российских нефти и газа, несмотря на то, что ЕС готовит эмбарго.