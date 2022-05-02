Три страны Евросоюза отозвали вето на введение эмбарго на российскую нефть — ZDF

Немецкий телеканал ZDF со ссылкой на свои источники сообщает, что Венгрия, Австрия и Словакия отозвали свое вето на нефтяное эмбарго против России после интенсивных переговоров.

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Эти три страны были последними в Евросоюзе, которые отказывались вводить запрет на российскую нефть.

"Эмбарго, вероятно, будет принято в ближайшие несколько дней, но будет реализовано только в ближайшие несколько месяцев. Когда именно, пока обсуждается", — выяснили журналисты.

По словам дипломатов, такие страны, как Словакия и Венгрия, до сих пор были против быстрого введения эмбарго, в основном из-за их высокой зависимости от поставок российской нефти.

Ранее Германия, которая прежде была крупнейшим в ЕС импортером российской нефти, заявила, что готова поддержать запрет на импорт нефти из России. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью немецкому телеканалу ZDF подтвердил, что Германия не будет блокировать решение Евросоюза ввести эмбарго на российскую нефть.

По его словам, Германия готова к нефтяному эмбарго. При этом главное не допустить, чтобы цены на нефть взлетели так высоко, что Путин заработает больше денег при меньшем экспорте нефти.

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