Три країни Євросоюзу відкликали вето на запровадження ембарго на російську нафту - ZDF

Німецький телеканал ZDF з посиланням на свої джерела повідомляє, що Угорщина, Австрія та Словаччина відкликали своє вето на нафтове ембарго проти Росії після інтенсивних переговорів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Ці три країни були останніми у Євросоюзі, які відмовлялися вводити заборону на російську нафту.

"Ембарго, ймовірно, буде прийнято у найближчі кілька днів, але буде реалізовано лише у найближчі кілька місяців. Коли саме, поки що обговорюється", — з'ясували журналісти.

За словами дипломатів, такі країни, як Словаччина та Угорщина, досі були проти швидкого запровадження ембарго, в основному через їхню високу залежність від постачання російської нафти.

Раніше Німеччина, яка довгий час була найбільшим в ЄС імпортером російської нафти, заявила, що готова підтримати заборону імпорту нафти з Росії. Віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF підтвердив, що Німеччина не блокуватиме рішення Євросоюзу запровадити ембарго на російську нафту.

За його словами, Німеччина готова до нафтового ембарго. При цьому головне не допустити, щоб ціни на нафту злетіли так високо, що Путін заробить більше грошей за меншого експорту нафти.

Фото: ua.depositphotos.com