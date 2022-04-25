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Європа закупить нафту у ОАЕ для заміни російської сировини
Французька компанія TotalEnergies попередньо зафрахтувала танкер із нафтою з Абу-Дабі для відвантаження на початку травня.
Рішення прийнято на тлі війни та санкцій щодо Росії. Зазначається, що це перше таке постачання за два роки. Востаннє нафту з Абу-Дабі відвантажували для Італії у травні 2020 року. Про це повідомляє Reuters.
Судноплавний підрозділ компанії TotalEnergies зафрахтував танкер SUezmax Moscow Spirit.
Танкер має доставити 1 мільйон барелів сирої нафти Murban з Порта Джебель-Данна до ОАЕ для Великобританії 1-3 травня.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Очікується, що найближчими місяцями до Європи буде відправлено більше партій сирої нафти з Абу-Дабі, щоб компенсувати постачання російської нафти, оскільки Євросоюз готує нові санкції щодо імпорту російської нафти, кажуть трейдери. Це, можливо, призведе до перенаправлення деяких поставок далі від Азії.
За словами одного з трейдерів, глобальний торговий потік "перебудовується", щоб реагувати на зміни у постачанні російської нафти.
Нагадаємо, що Боррель заявив про те, що повне ембарго чи каральні тарифи на імпорт російської нафти та газу з боку країн-членів Європейського Союзу є недостатніми.