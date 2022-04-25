Боррель заявил об отсутствии соглашения с ЕС по энергетическому эмбарго России

По словам Борреля, тема эмбарго будет обсуждаться на следующем саммите ЕС, который должен состояться в конце мая.

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Полное эмбарго или карательные тарифы на импорт российской нефти и газа со стороны стран-членов Европейского Союза недостаточны, заявил в понедельник в немецкой газете Die Welt высокопоставленный дипломат ЕС Жозеп Боррель, передает Reuters.

"На данный момент у нас в ЕС нет единой позиции по этому вопросу", — сказал Боррель.

Экспорт нефти является основным источником иностранной валюты для Кремля, и многие в ЕС призвали прекратить платежи за нефть, поскольку они фактически финансируют войну в Украине, которую Россия называет "специальной военной операцией".

Некоторые страны ЕС настаивают на шестом пакете санкций против России, а Брюссель готовит полную оценку воздействия запрета на нефть в рамках возможных дальнейших мер.

Согласно данным статистического управления Евростата, Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу, обеспечивая чуть более четверти импорта нефти в ЕС в 2020 году.

Боррель сказал, что тема эмбарго будет обсуждаться на следующем саммите ЕС, который должен состояться в конце следующего месяца, и что он не ожидает какого-либо решения по этому вопросу до этого момента.

"Окончательное предложение по эмбарго на нефть и газ еще не на столе", — сказал он.

Комиссия ЕС, вероятно, представит государствам-членам предложения по шестому пакету санкций на этой неделе.

Все государства ЕС работают над сокращением своей зависимости от российской нефти и газа, сказал Боррель, добавив, что, по его мнению, блок в конечном итоге сможет уменьшить свою зависимость.

"В какой-то момент это произойдет, и тогда Россия будет болезненно ощущать, что доходы от нефтегазового бизнеса теряются", — добавил он.

Напомним, что после полномасштабного вторжения войск Российской Федерации в Украину 24 февраля Австрия решила полностью отказаться от закупок российской нефти.